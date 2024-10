Hyunmoo-5. Najpotężniejszy na świecie konwencjonalny pocisk balistyczny

Korea Południowa zaprezentowała Hyunmoo-5 – najpotężniejszy na świecie pocisk balistyczny z głowicą konwencjonalną. Z wyglądu do złudzenia przypomina pociski z głowicami jądrowymi i wiele wskazuje na to, że jeśli zajdzie taka potrzeba, i Korea Południowa będzie zmuszona do stworzenia własnego arsenału nuklearnego, środki do przenoszenia głowic będą już gotowe. Co ciekawe na pewnym etapie rozwoju koreańskich kompetencji rakietowych istotną rolę odegrała pomoc rosyjska.