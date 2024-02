F‑16, obrońca wolnego świata. 50 lat ikony lotnictwa

Do puli 148 zamówionych i produkowanych obecnie F-16 w najnowszej wersji F-16V , dołączy niebawem kolejnych 40 egzemplarzy – tym razem dla Turcji. Oznacza to, że łączna liczba wyprodukowanych maszyn tego typu przekroczy znacznie 4 tys., a jej ostateczne ustalenie jest na razie niemożliwe, bo produkcja będzie kontynuowana -na F-16 ciągle znajdują się nowi chętni.

Pochylając się nad fenomenem F-16 warto podkreślić, że jego aktualna wersja – poza wyglądem – nie ma wiele wspólnego z oblatanym w 1974 roku prototypem. Współczesne F-16 to maszyny w pełni wielozadaniowe , zdolne do prowadzenia walk powietrznych, atakowania celów naziemnych, ale także przełamywania obrony przeciwlotniczej czy prowadzenia walki radioelektronicznej .

Problem ten wziął na tapet John Boyd, niezwykle utalentowany pilot, którego kunszt podkreślał przydomek " 40 sekund ". Był to czas, w którym Boyd mając przeciwnika na godzinie szóstej – czyli w idealnej pozycji do strzału – był w stanie wymanewrować każdego oponenta tak, by ze zwierzyny zmienić się w myśliwego.

Wszystko to dało się zawrzeć w opisach manewrów, które sprowadzały walkę w powietrzu do jednej kwestii: zachowania energii. Wygrywał ten, kto był w stanie zrobić to efektywniej, co John Boyd opisał w pracach "Studium ataku powietrznego" czy "Teoria manewrowania energetycznego", a także w późniejszej - znacznie wykraczającej poza zagadnienia lotnicze - teorii pętli decyzyjnej OODA (Observation-Orientation-Decision-Action Loop).