Pojazd hipersoniczny MD‑19. Tajemniczy sprzęt testowany w Chinach

Chiny kontynuują rozwój broni hipersonicznej – na chińskiej platformie społecznościowej Weibo pojawiło się nagranie, dokumentujące test nowego pojazdu hipersonicznego MD-19. To konstrukcja oferująca wyjątkowe możliwości.

Szczegółowe dane techniczne MD-19 nie są na razie znane, choć widoczne szczegóły wskazują, że prawdopodobnie w roli napędu zastosowano silnik rakietowy zamiast – co stanowi popularne rozwiązanie w pojazdach hipersonicznych – strumieniowego .

Hipersoniczny bezzałogowiec ma być konstrukcją bazującą na większym modelu MD-22, który ma ok 11 metrów długości i ok. 4,5 rozpiętości skrzydeł, przy masie startowej szacowanej na cztery tony. MD-19 jest od niego wyraźnie mniejszy – jego długość jest szacowana na 3,5 metra (wskazują na to ujęcia startu spod bezzałogowca Tengden TB-001).