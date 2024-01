Najszybszy samolot świata. SR-72 gotowy do bicia rekordów

Według pojawiających się tu i tam doniesień SR-72 będzie samolotem bezzałogowym. Będzie przeznaczony do wykonywania zadań związanych z wywiadem, obserwacją i rozpoznaniem. Dodatkowo będzie kompatybilny z nową bronią szybkiego uderzenia (HSSW – High-Speed Strike Weapon). W związku z tym ma się sprawdzić podczas misji w niebezpiecznych środowiskach, gdzie tradycyjne samoloty załogowe okazałyby się najpewniej zbyt wolne, a bezpieczeństwo pilota byłoby co najmniej dyskusyjne.

Po co samolot ma osiągać aż tak duże prędkości? Chodzi przede wszystkim o to, by omijać nowoczesne środki obrotny przeciwlotniczej. Do tej pory tego typu prędkości rozwijały tylko samoloty i statki kosmiczne z napędem rakietowym, których dużym minusem jest jednorazowość. Tymczasem SR-72 ma być samolotem wielokrotnego użytku.