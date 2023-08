Szwedzi chcą sprzedać 114 Gripenów. Potencjalnym klientem sojusznik Rosji

Można zakładać, że rosyjskie opcje nie będą brane na poważnie, biorąc pod uwagę problemy Hindusów z pozyskaniem od Rosjan części zamiennych do własnej floty 260 Su-30 MKI i 50 zmodyfikowanych MiG-29M. Także zwycięstwo Amerykanów nie jest prawdopodobne biorąc pod uwagę dużą niechęć Hindusów do amerykańskich propozycji podczas wcześniejszego postępowania MMRCA.

Możliwe więc, że poszukujący w ostatnim czasie klientów zagranicznych Saab może być najbardziej skłonny do współpracy z Indiami, niż ma to miejsce w przypadku konsorcjum Eurofighter czy firmy Dassault.

JAS-39 Gripen E lub F w wersji dwumiejscowej jest najnowszą wersją szwedzkiego myśliwca oblataną w 2019 r. W stosunku do starszego modelu nowy jest trochę większy oraz ma maksymalną masę startową zwiększoną z 14 ton do 16,5 tony.

Równic jest bardzo dużo, ale do największych można zaliczyć zastosowanie mocniejszego silnika General Electric F414-GE-39E zapewniającego znacznie lepszą relację ciągu do masy, zastosowanie radaru wykonanego w technologi AESA czy dodanie pasywnych sensorów typu Infrared Search and Track (IRST) Skyward-G umożliwiających wykrycie sygnatury termicznej samolotu przeciwnika nawet ze 100 km.