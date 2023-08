Rafale M i dodatkowe Scorpène dla Indii

Padły ważne deklaracje w sprawie zakupów sprzętu i zacieśniania współpracy, ale do wiążących kontraktów jeszcze daleko. Modi i Macron dopiero zainicjowali negocjacje. Sporo już jednak wiadomo. Źródła Reutersa okazały się jak zwykle bardzo dobrej jakości. Indie zamierzają kupić dwadzieścia sześć myśliwców Rafale M . Tutaj pojawiło się specyficzne wymaganie strony indyjskiej żądającej samolotów dwumiejscowych do celów szkoleniowych. Rafale M nie ma takiej wersji, w związku z czym cztery maszyny zostaną dostarczone w używanym już przez siły powietrzne Indii wariancie Rafale DH. Będą one służyć w lądowych ośrodkach szkoleniowych i nie trafia na pokład lotniskowców.

Oprócz samolotów kontrakt zawarty w formie umowy międzyrządowej obejmować będzie sprzęt dodatkowe uzbrojenie, części zamienne, symulatory, rozszerzone pakiety logistyczny i szkoleniowy, a także integrację wyposażenia wskazanego przez indyjską marynarkę wojenną. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień francuskich mediów Indie otrzymają najpierw dwa do czterech Rafale’i z zasobów Marine nationale. Posłużą one do zapoznania się użytkownika z nowymi maszynami oraz szkolenia pierwszych pilotów i obsługi naziemnej. Dziennik The Indian Express twierdzi, że umowa obejmie utworzenie ośrodek techniczny w Goa, który będzie zabezpieczał służbę lądowych Rafale’i.