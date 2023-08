F-35A na pokazach Radom Air Show. Nie jest tym, czym się wydaje

Na statycznej wystawie pokazów lotniczych Radom Air Show uczestnicy mogą zwiedzić makietę samolotu F-35A, których Polska zamówiła w 2020 r. 32 egzemplarze tych maszyn. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze samoloty F-35A powinny trafić do Polski już w 2024 r., a wszystkie 32 maszyny mają zostać dostarczone do 2030 r.

Tymczasem pełnowymiarowa makieta samolotu F-35A pokazywana na radomskim lotnisku to najpewniej ta sama sztuka, która już była kilkukrotnie prezentowana przez Lockheed Martina podczas kieleckich targów obronnych MSPO .

Radom, 27.08.2023. Drugi dzień Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom 2023 na terenie lotniska w Radomiu, 27 bm. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem "Niezwyciężeni w przestworzach".

F-35A jest maszyną wielozadaniową wykonaną w technologii stealth zapewniającej minimalizację wykrycia przez powszechne stacje radiolokacyjne zdolną do pełnienia szerokiego spektrum zadań. Nie tylko F-35A jest zdolny do eliminowania celów powietrznych bądź naziemnych, ale może służyć nawet w charakterze wyspecjalizowanej maszyny ISTAR (Information, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance).