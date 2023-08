TARUS KEPD 350 vs Storm Shadow. Pewna "drobnostka" robi ogromną różnicę

Jest to w zasadzie identyczna sytuacja jak w przypadku dostarczonych w 2022 r. wyrzutni M142 HIMARS , które doprowadziły do paraliżu rosyjskiej logistyki i zatrzymania rosyjskiej ofensywy umożliwiając Ukraińcom odwet na kierunkach obwodów charkowskiego i chersońskiego.

Historia pocisku TARUS KEPD 350 sięga lat 80. XX wieku kiedy to Niemcy zdecydowały się pozyskać broń dalekiego zasięgu i w tym celu dołączyły do francuskiego programu dotyczącego pocisku Apache, który był bazą pod pocisk Storm Shadow .

Współpraca rozpadła się ze względu na kwestie polityczne, ale potrzeby zostały. W tym celu Berlin rozpoczął w latach 90. XX wieku wspólny projekt ze Sztokholmem zakończony wprowadzeniem do służby w 2005 r. pocisku TAURUS KEPD 350, gdzie KEPD jest skrótem od Kinetic Energy Penetration Destroyer.

Nawet głowica jest zbliżona, ponieważ w Storm Shadow to około 450 kg, a w przypadku TARUS KEPD 350 głowica bojowa MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator HIghly Sophisticated and Target Optimised) waży 480 kg. Krytyczną różnicą jest działanie zapalnika znacznie lepiej sprawdzające się w przypadku zwalczania bunkrów.

W przypadku głowicy BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) ze Storm Shadow mały ładunek kumulacyjny odsłania cel np. z ziemi, ale głowica penetrująca zdetonuje się z opóźnieniem do 240 ms od uderzenia w cel.

Odpowiada za to zapalnik Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) i to właśnie użytkownik końcowy musi nastawić opóźnienie na podstawie swoich wyliczeń w zależności od celu. Błędne obliczenia mogą znacznie zmniejszyć potencjał niszczący np. podczas ataku na mosty, ponieważ detonacja może nastąpić przedwcześnie.

Z kolei w przypadku zapalnika stosowanego w głowicy MEPHISTO ten można zaprogramować do detonacji np. za pierwszą lub drugą przeszkodą i nie potrzeba przy tym dokonywać obliczeń. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu sensorów wykrywających przeszkody i puste przestrzenie. Aktualnie Taurus KEPD 350 to jedyny pocisk na świecie dysponujący taką możliwością.