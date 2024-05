Rosyjski antyk na polu bitwy. To pancerne trumny dla załóg

Ten pakiet podnosi poziom ochrony niektórych miejsc do tego co oferują pierwsze wersje czołgów T-72. Inne zmiany obejmują wzmocnienie mocy silnika do 620 KM czy zastosowanie ulepszonego systemu kierowania ogniem z dalmierzem laserowym przystosowanego do wystrzeliwania z działa przeciwpancernych pocisków kierowanych 9K116-2 Szeksna.