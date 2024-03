W ostatnich dniach proukraińskie rosyjskie grupy rebelianckie: legion "Wolność Rosji", "Rosyjski Korpus Ochotniczy" oraz Batalion Syberyjski bardzo aktywnie działają na terenie obwodów kurskiego i biełgorodzkiego . Korzystają one z mieszanki uzbrojenia poradzieckiego i zachodniego. Na stanie znajduje się m.in. polski czołg PT-91 Twardy .

Ten polski dron już wielokrotnie udowodnił swoją odporność na systemy walki elektronicznej niejednokrotnie służył do polowania nawet na systemy przeciwlotnicze pokroju Strieły-10 lub Buka-M1 .

Rosyjskie siły zbrojne wprowadziły do eksploatacji w 2008 roku systemy R-330Ż Żytiel, którego zadania obejmowały: wykrywanie, analizowanie i zakłócanie emisji radiowych. Wedle Rosjan system może działać na zakresie częstotliwości od 100 do 2000 MHz, a jego montaż lub demontaż zajmuje około 40 minut.

Kompletny zestaw, w tym anteny teleskopowe, został zamontowany na platformie ciężarowej Ural-43203, która jest również wyposażona w generator i rezerwę paliwa umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie systemu przez do 1600 godzin.

Deklarowany przez Rosjan zasięg Żytiela to około 25 km dla celów naziemnych i nawet dwa razy większy dla celów powietrznych znajdujących się na większych wysokościach. Rosyjski system ma również możliwość przejęcia kontroli nad dronami lub ustalenia lokalizacji stacji kontrolnych, co pozwala kierować na nie ogień artyleryjski. Jest to bardzo niebezpieczne dla ukraińskich droniarzy.