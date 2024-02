Rosjanie w pancernych trumnach T‑62. Daszki i kostki Kontakt-1 nie pomogły

Analogiczna sytuacja dotyczy czołgów Leopard 1A5 po stronie ukraińskiej. Mimo że ich pancerz jest jeszcze mniej skuteczny niż w T-62, wyróżniają się one bardzo dobrą mobilnością oraz zaawansowanym systemem kierowania ogniem z termowizją, dziedziczonym po czołgach Leopard 2, co pozwala im na oddanie pierwszego strzału w starciu. Tego nie można powiedzieć o czołgach T-62, które, oprócz innych wad, charakteryzują się większą załogą (czteroosobową) co w porównaniu do trzyosobowej załogi czołgów T-72 w przypadku ich zniszczenia staje się "większą trumną".