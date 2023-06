Jeden z kluczowych mostów zniszczony. Sprawcą brytyjski Storm Shadow

W sieci pojawiło się nagranie ukazujące trafienie przez pocisk Storm Shadow mostu Czonharskiego będącego jednym z kluczowych mostów pozwalających Rosjanom zaopatrywać jednostki z obwodu zaporoskiego ze strony Krymu. Co więcej, uszkodzony most był najszybszą trasą umożliwiającą zaopatrywanie jednostek rozlokowanych w okolicy Melitopola.

Pociski Strom Shadow to konstrukcja o masie 1,3 tony odpalana z samolotów o zasięgu około 500 km lub 300 km w przypadku wariantów eksportowych ograniczonych przez Reżim Kontroli Technologii Rakietowych produkowana od wczesnych lat 2000 XXI wieku.

Są to pociski z rozkładanymi skrzydłami i silnikiem turboodrzutowym zapewniającym prędkość lotu do 0,8-0,9 Ma wykonane w technologi stealth mogące dodatkowo lecieć parędziesiąt m nad ziemią, co znacząco utrudnia ich wykrycie i zestrzelenie.