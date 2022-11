Rosyjska głupota nie zna granic. Tak wyglądał ich "wabik" na HARM-y

Rosjanie już nieraz pokazali swoje możliwości w wykorzystywaniu lokalnego złomu do kuriozalnych modyfikacji sprzętu godnych dzieł orków z Warhammera 40k , z Mad Maxa lub Fallouta . Co ciekawe w tej kategorii dość mocnymi konkurentami byli Białorusini prezentujący stosunkowo niedawno "kozę obronną", ale wydaje się, że wabik na pociski AGM-88 HARM przywraca Rosjanom panowanie w tej kategorii.

Ten "wabik" być może zadziałby na jakieś stare bardzo prymitywne pociski naprowadzające się za pomocą radaru, ale nie mają najmniejszego sensu w przypadku pocisków antyradiolokacyjnych AGM-88 HARM , które naprowadzają się na źródło fal radiolokacyjnych, same będąc kompletnie pasywne.

Są to bardzo wyspecjalizowane pociski przeznaczone do przeprowadzania misji typu SEAD, czyli neutralizacji wrogiej brony przeciwlotniczej. Te są przenoszone zazwyczaj przez specjalne wersje samolotów pokoju Panavia Tornado w wersji ECR lub EA-18G Growler, ale Ukraińcy zdołali je co prawda trochę chałupniczo zintegrować z samolotami MiG-29 oraz Su-27.