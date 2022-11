AC-130J Ghostrider, latająca artyleria amerykańskich sił specjalnych. Ma nawet haubicę

"AC-130J Ghostrider i jego poprzednicy przekroczyli wszelkie nasze oczekiwania i utrzymali przy życiu więcej Amerykanów niż jakikolwiek inny samolot na polu bitwy" – słowa dowódcy AFSOC, generała Jima Slife’a to najlepsze podsumowanie możliwości tej niezwykłej maszyny. Dlaczego AC-130J Ghostrider cieszy się aż tak wielkim uznaniem?

AC-130J Ghostrider to najnowszy przedstawiciel długiej serii samolotów AC-130, czyli uzbrojonej wersji transportowego C-130 Hercules. Po co w ogóle uzbrajać maszynę, która na pozór nie nadaje się do walki?