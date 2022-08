Atakują Rosjan z powietrza. Su-25 sieją spustoszenie w rejonie Chersonia [WIDEO]

Na filmie widać dwa ukraińskie Su-25 wykonujące atak rakietowy na wojska rosyjskie okupujące obwód chersoński . Ukraińcy prawdopodobnie użyli rakiet powietrze-ziemia Ch-23 lub Ch-25M , które zostały im jeszcze z czasów radzieckich. To podstawowe uzbrojenie ukraińskich Su-25, które mogą też przenosić zasobniki z rakietami powietrze-ziemia z rodzinny S: S-5, S-8, S-24 oraz S-25 . Jedna "żabia stopa" może przenosić do dziesięciu podwieszanych systemów uzbrojenia (pojedynczych rakiet, zasobników na bomby), ważących łącznie nie więcej niż 4,3 tony .

Su-25 to samoloty szturmowe – ich głównym zadaniem na polu walki jest wspieranie własnych oddziałów poprzez uderzenia rakietowe i bombowe na wrogie pozycje . Doskonale nadają się do niszczenia rosyjskich czołgów, bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. W razie potrzeby mogą też razić wrogie umocnienia, a także podejmować walkę w powietrzu, choć nie mają większych szans w starciu z rosyjskimi myśliwcami.

To właśnie dlatego ukraińscy piloci latają tak nisko, właściwie tuż nad koronami drzew. Ma to utrudnić wykrycie samolotów przez rosyjskie radary. Z reguły operują też dwójkami, w przeciwieństwie do Rosjan, którzy latają w kluczach po trzy-cztery maszyny, co zmniejsza straty w przypadku natknięcia się na wrogie myśliwce.