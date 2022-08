Amerykański pogromca radarów AGM-88 w Ukrainie. Zmieni losy wojny jak HIMARS

Tymczasem dostarczone w ostatnich tygodniach przez USA pociski AGM-88 pozwalają wyrównać sytuację, jednakże tajemnicą nadal pozostaje sposób ich użycia. Ukraina nie ma żadnych samolotów zdolnych do ich przenoszenia, ale analitycy z oryxspioenkop.com twierdzą, że wykorzystywana jest zmodyfikowana wyrzutnia lądowa. Zazwyczaj nośnikiem tego typu uzbrojenia są wyspecjalizowane samoloty pokoju Panavia Tornado w wersji ECR lub EA-18G Growler.

Mielibyśmy tutaj sytuację podobną do pocisków Brimstone odpalanych ze zmodyfikowanej wyrzutni testowej umieszczonej np. w samochodzie dostawczym. Oczywiście użycie w taki sposób negatywnie wpływa na zasięg pocisku, który nominalnie charakteryzuje się zasięgiem ponad 50 km w najwcześniejszych wariantach lub ~150 km w przypadku najnowszych modernizacji AGM-88E AARGM.

Pociski antyradiolokacyjne należą do kategorii uzbrojenia dedykowanego przełamywaniu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Są to wyspecjalizowane pociski, które naprowadzają się na emisje radiolokacyjne celu. Pozwala to na zniszczenie radaru kierowania ogniem kompleksu przeciwlotniczego nawet bez znania jego dokładnej pozycji.