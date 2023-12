Rosjanie znowu poderwali potężne "niedźwiedzie". Te jednak nie dały rady

Wszystkie rakiety, wystrzelone przez Rosję w piątek rano z samolotów w kierunku Kijowa, zostały zniszczone przez obronę powietrzną – poinformowały władze stolicy Ukrainy. Siły rosyjskie użyły do ataku dziesięciu bombowców Tu-95MS.

Stare bombowce Tu-95MS plus pociski manewrujące — koszmar Ukraińców wraca

Rosjanie wrócili do wykorzystywania do ataków na ukraińskie miasta bombowców strategicznych Tu-95MS Bear przenoszących pociski manewrujące. Bombowce Tu-95MS Bear to modernizacja z lat 80. XX wieku bombowców Tu-95 zaprojektowanych w latach 50. XX wieku.