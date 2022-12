Rosjanie próbują zmylić Ukraińców. Odpalają nieuzbrojone rakiety

O problemach Kremla z rakietami pisaliśmy na naszych łamach pod koniec października. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego miał wówczas stwierdzić, że nieprzyjacielowi pozostało już tylko ok. 13 proc. Iskanderów , ok. 43 proc. pocisków Kalibr i ok. 45 proc. pocisków Ch-101 i Ch-555. Jak donosi Reuters, Rosjanie postanowili rozwiązać ten problem, stosując rakiety-wabiki.

W listopadzie Brytyjczycy informowali o znalezieniu nieuzbrojonego pocisku Ch-55, który jest przeznaczony do przenoszenia ładunku nuklearnego, ale zamiast śmiercionośnego materiału był on wyposażony w atrapę głowicy. Jest to rakieta o masie do 2,4 t, poruszająca się z prędkością poddźwiękową na niewielkiej wysokości (ok. 100 metrów). Jej zasięg wynosi ok. 2,5 tys. km.