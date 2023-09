S-70 Ochotnik nad Ukrainą? Tajemniczy atak na Nikopol

Dzięki dostawom i licencyjnej produkcji taniego sprzętu, jak opracowane w Iranie drony Shahed-136 , Rosja jest w stanie niskim kosztem nękać Ukrainę i próbować niszczyć jej infrastrukturę. Choć takie ataki nie wyrządzają zazwyczaj wielkich szkód, angażują ukraińską obronę przeciwlotniczą , zmuszając ją do rozproszenia, co uniemożliwia wysokie nasycenie bronią przeciwlotniczą rejonu walk.

Uwagę zwraca w tym przypadku informacja o zrzuconym ładunku, wskazująca na użycie przez Rosjan drona innego niż prymitywne Shahedy . Choć na razie to tylko niepotwierdzone spekulacje, maszyną tą mógł być bezzałogowy samolot uderzeniowy S-70 Ochotnik.

S-70 Ochotnik (Myśliwy) to oblatany w 2019 r. bezzałogowiec, będący efektem ponad dekady prac koncernu Suchoj. Maszyna jest demonstratorem przyszłościowego systemu bezzałogowego. Rosja, która w 2024 r. zamierza przeznaczyć na wojsko aż 6 proc PKB (obecnie jest to 3,9 proc.), traktuje go jako jeden z priorytetowych dla bezpieczeństwa kraju systemów uzbrojenia.