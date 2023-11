Bombowce Tu-95MS w bazie Engels. Rosjanie w nietypowy sposób się chronią

Biorąc pod uwagę łatwopalność opon i dużą trudność gaszenia pożarów na tak otwartej przestrzeni, ciężko sobie wyobrazić, by opony faktycznie mogły ochronić bombowce w razie ataku. Malowanie samolotów to również nie nowy pomysł. W lipcu Rosjanie stworzyli rysunki myśliwców wizualnie przypominających samoloty produkowane przez firmę Suchoj. Rysunki powstawały przez kilka miesięcy w bazie lotniczej Jejsk i miały być trudne do odróżnienia przy słabszych zdjęciach satelitarnych.

Tu-95 MS to strategiczne bombowce rosyjskie, które określa się nawet mianem "rosyjskiego B-52". Mimo że ich produkcja rozpoczęła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, to wciąż stanowią one ważny element rosyjskiego lotnictwa. Bombowce mają ładowność do 20 ton i osiągają maksymalną prędkość 830 km/h. W podstawie uzbrojone są w 2 działka pokładowe AM-23 oraz 2 dwulufowe działka GSz-23 kal. 22 mm. Maszyna może przenosić szeroką gamę bomb i pocisków (zarówno broń konwencjonalną, jak i jądrową). Przykładem są pociski manewrujące Ch-101 czy Ch-65. Tu-95 MS jest również dostosowany do tankowania w locie.