Rosyjski pocisk Ch-101. Zdjęcie wraku pokazuje, w jaki sposób znajdują swój cel

Ch-101 to głęboka modyfikacja rosyjskiego pocisku Ch-55. Broń ta stała się szerzej znana za sprawą ataków, w których Rosjanie używali Ch-55 z wymontowaną głowicą jądrową , zastąpioną wagowym równoważnikiem z betonu. Ataki te, wykonywane z użyciem bombowców strategicznych Tu-95, miały na celu nękanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i terroryzowanie ukraińskich miast.

W porównaniu z Ch-55, pocisk Ch-101 zdecydowanie różni się kształtem. Został on zoptymalizowany pod kątem uzyskania cech stealth – jego przekroje poprzeczny i boczny pokazują spłaszczony kadłub. Ciekawym rozwiązaniem jest układ napędowy: silnik jest wysuwany w dół spod tylnej części pocisku, a uzupełnienie paliwa następuje na krótko przed startem z instalacji paliwowej samolotu nosiciela.

Pocisk ma ok. 7,4 metra długości, waży ok, 2,4 tony i może przenosić głowicę bojową o masie 480 kg na odległość przekraczającą 4,5 tys. km. W celu zapewnienia mu odpowiedniej celności, został wyposażony w kilka układów naprowadzania.

Specyfikacja pocisku wskazuje na moduł nawigacji satelitarnej, inercyjnej (zliczeniowej), radiowysokościomierz a także na układ optyczny, dzięki któremu pocisk "rozgląda się" po terenie, nad którym leci, dzięki czemu może porównywać go z trasą zapisaną w pamięci.

Prawdopodobnie taki właśnie układ o nazwie Otblesk-U widać na zdjęciach wraku Ch-101, który został zestrzelony w rejonie Winnicy. To mocny atut pocisku – układ tego typu zapewnia bowiem wysoką precyzję naprowadzania, jest trudny do zakłócenia, a zarazem w pełni pasywny, co utrudnia wykrycie pocisku przez przeciwnika.