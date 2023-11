System Patriot dokonał "masakry w Briańsku". Ukraiński oficer zdradził szczegóły

- To była operacja genialnie poprowadzona przez dowódcę Sił Powietrznych. Dzięki niestandardowym i zdecydowanym działaniom, systemy obrony powietrznej Patriot zniszczyły pięć rosyjskich samolotów w ciągu pięciu minut na osi briańskiej, skąd rosyjskie jednostki startowały by następnie bombardować nasze północne regiony bombami lotniczymi - powiedział Jurij Ihnat w rozmowie z serwisem Novynarnia.

Su-34 to wielozadaniowy bombowiec taktyczny o długości 23,34 m. Posiada działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale poza tym może przenosić ok. 8000 kg uzbrojenia dodatkowego, w tym pociski powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, przeciwokrętowe oraz bomby. Su-35 to najnowocześniejszy, seryjny samolot wielozadaniowy Rosji , który jest w stanie osiągać prędkość 2390 km/h i przenosić uzbrojenie o podobnej masie co w Su-34.

Mi-8MTPR-1 to śmigłowce wykorzystywane do walki elektronicznej, a wojna w Ukrainie pokazała, że odgrywa ona bardzo duże znaczenie. Mi-8 jest natomiast śmigłowcem wielozadaniowym, który Rosjanie wykorzystują na stosunkowo dużą skalę. Mierzy ponad 25 m długości, 5,56 m wysokości, może osiągać prędkość do 250 km/h i maksymalny pułap lotu ok. 4500 m. Najczęściej jest wykorzystywany do transportu żołnierzy.