Pomoc z zaskakującej strony. Nieocenione wsparcie arabskiego kraju

Niemcy miały negocjować odkupienie egzemplarzy sprzedanych Katarowi , ale szybciej ten cel osiągnęli Amerykanie. Ci zdecydowali się odkupić od Jordanii nieznaną liczbę zestawów za około 118 mln dolarów, których dostawa ma nastąpić do 30 maja 2024 roku.

Jest to o tyle ciekawe, że Jordania pozyskała 60 systemów Gepard od Holandii na mocy kontraktu z 2013 roku o wartości 21 mln dolarów. Są to Gepardy w holenderskiej wersji Cheetah PRTL różniących się od niemieckich wersji m.in. radarem, które pod koniec lat. 90 XX wieku zostały zmodernizowane do standardu CA2 i CA3.