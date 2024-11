Rosjanie w kurskim pod ostrzałem MiG‑ów. Przenosiły bomby od mocarstwa

Poza standardem w postaci modułu z układem naprowadzania, korekcji lotu oraz rozkładanymi skrzydłami francuska koncepcja zakładała też dodanie silnika rakietowego na paliwo stałe . Pozwala on na rozpędzenie bomby po zrzucie nawet na niskiej wysokości, dzięki czemu jej zasięg w takich warunkach wzrasta aż do 15 km.

Jest to niezwykle przydatne, ponieważ lot na niskim pułapie ze względu na horyzont radiolokacyjny zapewnia ochronę przed systemami przeciwlotniczymi średniego zasięgu, redukując zasięg wykrywania radaru do 50 km bądź mniej. To sprawia, że np. głównym zagrożeniem są np. zestawy typu Pancyr-S1 czy Tor o zasięgu 15 km bądź mniej. Z kolei w przypadku klasycznego zrzutu z dużej wysokości zasięg bomb szybujących AASM Hammer ma przekraczać 70 km.