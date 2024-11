Za mało rakiet o dużym zasięgu. Ekspert ocenia zapasy ukraińskiej broni

Drugim typem zachodniej broni dużego zasięgu są pociski lotnicze Storm Shadow/SCALP-EG. Ich zasięg to nawet 500 km, ale Ukraina mogła otrzymać pociski o zasięgu zmniejszonym do ok. 300 km. Pociski te mają cechy stealth i głowicę o masie 450 kg. Z punktu widzenia Ukrainy problemem jest fakt, że to broń lotnicza – przed odpaleniem samolot musi wynieść ją w powietrze.