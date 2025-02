Myszy mogą udzielać "pierwszej pomocy" swoim towarzyszom. Niezwykłe zachowania

Kto by pomyślał, że udzielanie pierwszej pomocy jest także obecne w królestwie zwierząt . Okazuje się, że zestaw działań myszy przypominających resuscytację i masaż serca u ludzi, u gryzoni obejmuje: wąchanie oraz wyciąganie języka innego osobnika w celu udrożnienia dróg oddechowych, mocne szturchanie i podgryzanie . Takie zachowania wśród myszy zaobserwowano w laboratorium badawczym na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Choć to może wyglądać na atak, jest w rzeczywistości aktem pomocy.

Wyniki badań zostały opublikowane w " Science ". Naukowcy wzięli na tapet sposób zachowywania się gryzoni wobec innych nieprzytomnych osobników w klatce. Jak opisują, w początkowej fazie zaobserwowali wąchanie, szturchanie z naciskiem na okolice twarzy i gardła, które następnie przeradzają się w bardziej gwałtowne gryzienie w okolicach pyska. Co więcej, w ponad połowie prób, myszy odciągają język nieprzytomnego towarzysza. Te działania nie obejmują aktywnych czy śpiących myszy, a są skoncentrowane na nieodpowiadających osobnikach.

Badacze zauważyli także, że znajomość drugiego osobnika wyraźnie zwiększa częstotliwość podejmowanych działań , co sugeruje społeczną, a nie tylko odruchową naturę tego zachowania . Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, w tym przez Wenjiana Suna i Guang-Wei Zhanga, pozwoliły na odkrycie nieznanej wcześniej formy prospołeczności u tych gryzoni.

Naukowcy zauważyli, że myszy, które wychodzą z nieprzytomności z pomocą innych, odzyskują świadomość około 40 proc. szybciej niż te, które były pozostawione same sobie. Szczególnie skuteczne okazało się wyciąganie języka, co pomaga odblokować drogi oddechowe, ułatwiając oddychanie i przyspieszając rekonwalescencję.

Zachowania te, poza wspomaganiem szybszego powrotu do zdrowia, mogą też przyczyniać się do większego bezpieczeństwa grupy poprzez zmniejszenie narażenia na drapieżniki. To z kolei podkreśla złożoność struktur społecznych myszy i sugeruje, że nawet mniejsze ssaki potrafią rozwijać skomplikowane mechanizmy sprzyjające dobrostanowi grupy.