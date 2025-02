Europa dąży do militarnej niezależności. Eksperci: Czas na działanie jest teraz

"Powinniśmy umożliwić bardziej ukierunkowane i efektywne wydatki na obronę za pośrednictwem wyznaczonego europejskiego instrumentu" - mówiła 25 lutego do reporterów Ursula von der Leyen. "Nacisk zostanie położony na obszary europejskich zdolności o strategicznym znaczeniu dla Europy, takie jak zintegrowana europejska obrona powietrzna, zdolności do przeprowadzania głębokich i precyzyjnych uderzeń, drony i bezzałogowe statki powietrzne, rakiety i amunicję, czy oczywiście wojskowe wykorzystanie sztucznej inteligencji" - dodała.

Amerykański serwis Defense News zwraca uwagę, że Europa może samodzielnie w ciągu pięciu lat zbudować większość niezbędnych środków obronnych, potrzebnych do odstraszania lub pokonania Rosji pod warunkiem, że będzie wola polityczna do inwestycji w ten obszar. Finansowanie "nowego wymiaru" bezpieczeństwa w Europie może bowiem pochłonąć pokaźną ilość środków.

Serwis przeprowadził również ankietę wśród 17 ekspertów z głównie europejskich ośrodków analitycznych i instytucji związanych z obronnością, w którym pytał, ile czasu będzie potrzebowała Europa, aby osiągnąć odpowiednią zdolność w dziewięciu kluczowych dla obronności obszarów. Mowa tutaj o ISR z kosmsu (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, pol. wywiad, obserwacja i rozpoznanie), dowodzeniu i kontroli pola walki, uderzeniach dalekiego zasięgu, tłumieniu wrogiej obrony powietrznej (SEAD, suppression of enemy air defenses), rozpoznaniu lotniczym, łączności satelitarnej, nadzorze lotniczym, tankowaniu w powietrzu , a także strategicznym transporcie lotniczym.

Eksperci są podzieleni w kwestii zdolności do tankowania powietrznego oraz strategicznego transportu lotniczego. Część z nich uważa, że Europa posiada już wystarczającą liczbę tankowców i samolotów transportowych, podczas gdy inni wskazują, że pełne zdolności w tych obszarach zostaną osiągnięte dopiero za trzy do pięciu lat.

Podobne rozbieżności dotyczą zdolności zwiadu powietrznego – około połowa analityków uważa, że Europa jest już w stanie zapewnić odpowiednią przewagę w tej dziedzinie lub może to osiągnąć w ciągu trzech lat, druga połowa wskazuje, że proces ten potrwa od trzech do dziesięciu lat.

Rosja może być gotowa do zaatakowania kraju Unii Europejskiej w ciągu trzech do dziesięciu lat – wynika z raportu analityków Alexa Burilkova i Guntrama Wolffa. Eksperci zwracają uwagę, że choć Europa ma czas na przygotowania, nie może go zmarnować. "Czas ten nie może zostać zmarnowany na nicnierobienie, co niestety jest europejską tradycją" – ostrzegł Léo Péria-Peigné, francuski specjalista ds. zdolności obronnych, którego cytuje Defense News. Jego zdaniem Rosja nie będzie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla UE przez co najmniej pięć lat ze względu na poniesione straty w Ukrainie. Jednak kraje Europy muszą intensywnie inwestować w infrastrukturę wojskową, zwiększenie liczby żołnierzy oraz wzmocnienie sił pancernych i artylerii.