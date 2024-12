Ukraińcy ruszyli z produkcją. Wybrali konkurenta polskiego Grota

Ukroboronprom pochwalił się rozpoczęciem w listopadzie 2024 roku licencyjnego montażu karabinków CZ-806 BREN-2 na mocy umowy zawartej 16 lipca 2024 roku. Jest to pierwszy etap, ponieważ z czasem do Ukrainy ma zostać przeniesiony cały proces produkcyjny karabinków CZ-806 BREN-2. Będą one tam znane pod marką "Sicz".

Ta współpraca nie jest niczym dziwnym, ponieważ Czesi od lat nalezą do jednych z państw najsilniej wspierających Ukrainę w stosunku do potencjału. Ponadto czeski przemysł prowadzi tam już ekspansję od wielu lat widoczną choćby na przykładzie haubicy Bogdana czy systemu Burewij. Poza licencyjną produkcją karabinków Czesi mają też w Ukrainie postawić fabrykę amunicji (firma Sellier&Bellot).

Karabinek CZ-806 BREN-2 - regionalny konkurent dla polskiego Grota

Karabinki CZ-806 BREN-2, zaprezentowane po raz pierwszy w 2015 roku, są głęboko przeprojektowaną wersją CZ 805 BREN z 2009 roku. Jej celem było dostarczenie Czechom nowoczesnej, modułowej broni jako zamiennika przestarzałych, postsowieckich karabinków vz.58, które były w użyciu od lat 50. XX wieku.

Karabinek CZ 805 BREN został zaprojektowany z wyraźnym wpływem belgijskiego FN SCAR-L, co widać po zastosowaniu m.in. nowoczesnych materiałów, takich jak polimery i aluminium czy systemu gazowego z krótkim skokiem i zamkiem ryglowanym przez obrót. Mimo tych cech CZ 805 BREN spotkał się z krytyką dotyczącą zbyt dużej masy (3,6 kg) oraz braku innowacyjności w porównaniu do Scara.

W odpowiedzi na te zarzuty czescy inżynierowie z Česká zbrojovka (CZUB) dokonali fundamentalnych zmian konstrukcyjnych, redukując masę karabinka do 3,1 kg w wersji z 14-calową lufą (357 mm). Dzięki modułowej konstrukcji możliwa jest także łatwa wymiana lufy oraz dostosowanie broni do różnych kalibrów. Jest to cecha charakterystyczna dla konkurentów, takich jak m.in. polski Grot.

Karabinek CZ-806 BREN-2 wyróżnia się ergonomią, umożliwiając wygodne użytkowanie zarówno praworęcznym, jak i leworęcznym strzelcom. Wyposażony jest w składaną kolbę z regulacją długości, a dźwignia przeładowania pozostaje nieruchoma podczas strzelania, co Belgowie wprowadzili w modelu SCAR-L dopiero w wersji MK2. Zasilanie karabinka odbywa się za pomocą magazynków zgodnych z szeroko stosowanym, choć nieoficjalnym standardem STANAG 4179.

Warto zaznaczyć, że jest to już stary wariant, ponieważ w drugiej połowie 2024 roku Czesi pokazali wersję CZ-806 BREN-3. Ta charakteryzuje się m.in. grubszą lufą i wzmocnieniem konstrukcji, co zwiększyło masę do 3,3 kg.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski