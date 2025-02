Ile śmigłowców szturmowych ma Rosja? "Najgorszy koszmar" Ukraińców

225 śmigłowców szturmowych różnych typów skierowała Rosja do walk w Ukrainie - twierdzi serwis Janes Defence. Na liczbę tę składa się 95 Mi-24 i Mi-35, 75 Ka-52 i 55 śmigłowców Mi-28 . Stanowi to około dwóch trzecich wszystkich nadających się do walki śmigłowców (340 egz.), jakimi dysponowała rosyjska armia.

Do tej pory udokumentowano - wg danych serwisu Oryx - zniszczenie co najmniej 18 śmigłowców Mi-24/35, 64 Ka-52 i 16 Mi-28 - łącznie 98 egzemplarzy . Jak wynika ze statystyk, proporcjonalnie najrzadziej niszczone są najstarsze konstrukcyjnie, a zarazem najliczniejsze, opracowane w latach 60. " diabelskie rydwany ".

Uwagę zwracają także bardzo duże straty wśród najbardziej zaawansowanych technicznie śmigłowców Ka-52 . W tym wypadku trudno jednak rozstrzygnąć, czy wynika to ze szczególnej wrażliwości tych maszyn, czy może raczej z kierowania ich do najbardziej trudnych i ryzykowanych zadań.

Zachodni eksperci zwracają przy tym uwagę, że rosyjskie śmigłowce, które w początkowym okresie wojny stanowiły dla Ukraińców stosunkowo łatwy cel, z biegiem czasu stały się dla nich "prawdziwym koszmarem". Jest to wynik zmian w rosyjskiej taktyce użycia tego sprzętu, przez co jest on bardzo trudny do zestrzelenia.