Pożar pociągu z chemikaliami. W cysternach benzen

Benzen to związek chemiczny (węglowodór aromatyczny o wzorze C6H6), który jest najprostszym związkiem z tej grupy substancji. To bezbarwna ciecz, która jest wyczuwalna pod warunkiem jej wysokiego stężenia. Benzen występuje powszechnie w środowisku (glebie, powietrzu i wodzie) - emituje go m.in. przemysł hutniczy, motoryzacyjny i chemiczny. Jest uwalniany podczas spalania oleju, ale za jego generowanie odpowiadają też samochody (benzen występuje w spalinach). Poza tym benzen jest stosowany w detergentach, środkach ochrony roślin, farbach lub środkach do ochrony drewna.