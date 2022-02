Rakiety Iskander. To te pociski wystrzelono z terytorium Białorusi

Dotąd powstały trzy warianty tej broni (a przynajmniej o tylu wiadomo): Iskander-M, Iskander-K i Iskander-E (wersja przeznaczona na eksport). Według szacunków Pentagonu w pierwszych godzinach inwazji na Ukrainę Rosja wystrzeliła ok. 100 pocisków w wersji "M". Pojedyncza rakieta systemu waży ok. pół tony, a do jej wystrzelenia używa się samochodowej dwuprowadnicowej wyrzutni typu TEL 9P78.

Zasięg wariantu Iskander-M wynosi oficjalnie 415 km, a nieoficjalnie – 500 km. Pociski są w stanie osiągać pułap do 50 km. Jak pisał Konstanty Młynarczyk, rakiety kompleksu "zostały zaprojektowane tak, żeby maksymalnie utrudnić ich wykrycie i zniszczenie". Jedną z ich charakterystycznych cech jest prędkość hipersoniczna wynosząca pomiędzy Mach 6 i 7 (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h).