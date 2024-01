"Pustynna Burza" 2.0 pod Awdijiwką. Szarża M2A2 Bradley na T‑90M

Na poniższym nagraniu widać jak ukraiński bojowy wóz piechoty (bwp) ostrzeliwuje z armaty automatycznej rosyjski czołg T-90M , który w międzyczasie obrywa od drona FPV z granatem przeciwpancernym . W efekcie ostrzału coś zostało uszkodzone, co wywołało panikę kierowcy czołgu, który próbując uciekać utknął na linii drzew. Po unieruchomieniu maszyny kierowca próbował uciekać pieszo.

Zadziwia tutaj niecelność najnowocześniejszego czołgu Rosji, który kilkukrotnie pudłuje do Bradley'a z bardzo bliskiej odległości. Możliwe, że jest to wariant z nowej produkcji wyposażonej w gorszej jakości zamienniki systemu kierowania ogniem połączone z niedoświadczoną załogą . Istnieje też możliwość, że ostrzał z Bradley'a uszkodził działonowemu czołgu T-90M celowniki i ten strzelał nijako "na ślepo".

Z kolei w przypadku Bradley'a może zaskakiwać brak wykorzystania przez załogę przeciwpancernego pocisku kierowanego (ppk) TOW-2B zamiast strzelania z armaty automatycznej, której możliwości przeciwpancerne są ograniczone. Wyjaśnieniem może być potrzeba pozostania Bradley'a w ruchu co czyniło go trudniejszym celem, a ze wspomnianych ppk można strzelać tylko na postoju.

Ponadto ppk mają minimalny zasięg, poniżej którego nie zadziałają i w przypadku TOW-2B jest to 200 metrów lub 65 m w przypadku nowszych wersji. Ewentualnie też rzeczony M2A2 Bradley ODS mógł już wcześniej wystrzelić swoje dwa pociski do innych celów.

Uzbrojenie stanowi z kolei kombinacja armaty automatycznej M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min i efektywnym zasięgu około 2 km. Dostępne opcje amunicji to przeciwpancerna oraz odłamkowo-zapalająca. Dodatkowo załoga ma do dyspozycji karabin maszynowy w kal. 7,62x51 mm NATO oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71F (TOW 2B) pozwalającą na niszczenie czołgów na dystansie do 3750 metrów.