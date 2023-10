Snajperzy w nietypowej roli. Wyjaśniamy, jak mogą zaszkodzić nawet czołgom

Snajperzy, bądź też strzelcy wyborowi, są w Ukrainie jednym z największych postrachów żołnierzy, ponieważ generują ciągłą atmosferę zagrożenia i bardzo obniżają morale w jednostkach nieprzyjaciela. Ci jednak nie tylko polują na żołnierzy przeciwnika, np. w ruinach Bachmutu , ale są wykorzystywani nawet do atakowania celów opancerzonych.

Zazwyczaj w przypadku wykrycia celów tego typu, drużyna snajperska po prostu przekazuje koordynaty celu wyżej do dowództwa, prosząc o atak lotniczy czy ostrzał artyleryjski. Już centralne trafienie pocisku kal. 155 mm "wyłącza z akcji" każdy czołg, zaś specjalistyczna amunicja przeciwpancerna Bonus gwarantuje jego całkowite zniszczenie.

Oczywiście nawet przy wykorzystaniu przeciwpancernej amunicji nie ma mowy o przebiciu pancerza czołgu. Jednakże strzelec może doprowadzić do oślepienia maszyny, co wywoła paniczną ucieczkę załogi. Warto zaznaczyć, że załoga czołgu ma bardzo ograniczoną widoczność i np. wyeliminowanie celownika działonowego lub dowódcy w praktyce eliminuje czołg z walki.

W przypadku maszyn rosyjskich w zależności od czasu produkcji mamy kilka rozwiązań. W czołgach T-72B3 produkowanych do 2022 r. zasłona o grubości około 10 mm była otwierana i zamykania z wnętrza pojazdu dzięki siłownikom elektrycznym przytwierdzonym do drzwiczek. Po nałożeniu na Rosję sankcji żołnerze Putina wrócili do osłon mocowanych na śrubach, które musiał odkręcać z zewnątrz jeden z załogantów. Jednakże aktualnie produkowane modele dysponują prostym systemem opartym na dźwigni i linkach obsługiwanym z wewnątrz.