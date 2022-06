Nowa broń z Niemiec trafi do Ukrainy. IRIS-T SLM uziemi rosyjskie lotnictwo

Niemcy początkowo były oporne w dostawach uzbrojenia dla Ukrainy, ale sytuacja uległa zmianie. Ponadto kanclerz Olaf Scholz nadmienił, że Niemcy od 24 lutego wysłały do Ukrainy m.in. 15 mln sztuk amunicji, 100 tys. granatów i ponad 5 tys. min przeciwpancernych w tym bardzo interesujących PARM . Niemcy zgodziły się też na sprzedaż lub darowanie niemieckiego uzbrojenia do Ukrainy przez inne państwa. Przykładowo mowa tutaj o granatnikach Panzerfaust-3 bądź RGW90 .

Tymczasem z większych sprzętów mamy zapowiedź dostarczenia systemów przeciwlotniczych Flakpanzer Gepard, a teraz pojawiła się informacja dotycząca systemów o znacznie większych możliwościach. Obrona przeciwlotnicza to drugi kluczowy segment po artylerii, gdzie Ukraina ma znaczące braki. Jedyne co dotychczas zostało dostarczone to ręczne wyrzutnie pokroju polskiego Pioruna, brytyjskiego Starstreaka, czy francuskich Mistral Jedynym wyjątkiem zdolnym do zwalczania celów na wyższym niż 5/6 km pułapie były rosyjskie zestawy S-300 ze Słowacji.