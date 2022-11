Pomoc z nieoczywistej strony. Ukraina otrzyma potężne wsparcie

W komunikacie fińskiego resortu obrony podano, że Helsinki przeznaczyły już łącznie na pomoc Ukrainie 160,4 mln euro. Najnowszy pakiet będzie dziesiątą dostawą sprzętu bojowego. Ministerstwo ponownie nie wskazało, jaka broń zostanie przekazana obrońcom, ale można się spodziewać, że nowy pakiet obejmie to, co wysyłano do tej pory. Przypomnijmy kilka fińskich sprzętów, które były już widziane na froncie.

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, w Ukrainie zauważono także fiński holowany ciężki moździerz 120 KRH 92 kal. 120 mm. Jest to broń o szybkostrzelności na poziomie 12-15 strz./min. i zasięgu maksymalnym 7,5 km. Moździerz jest produkowany od 1992 r. przez należącą do fińskiego resortu obrony firmę Vammas. W pełni gotowy do walki 120 KRH 92 waży ok. pół tony, a prędkość holowania może dochodzić w tym przypadku do 80 km/h.