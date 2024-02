Samolot MiG‑29 bez oznaczeń przy granicy. To polska pomoc dla Ukrainy?

Polska jest jednym z uczestników " koalicji lotniczej ". To inicjatywa, której celem jest dostarczenie Ukrainie zachodnich samolotów wielozadaniowych. Choć – zdaniem ekspertów – same samoloty mogą okazać się niewystarczające do zwycięstwa nad Rosją, ich pojawienie się byłoby dla Ukrainy bardzo ważnym wsparciem.

Gdy pomniemy samoloty utracone w wypadkach, oznacza to, że Polska ma do dyspozycji kilkanaście maszyn, które mogą służyć jako rezerwuar części albo baza do wyremontowania i doprowadzenia do stanu nadającego się do lotu i walki.