Potężne dary USA znów w akcji. Upolowały wyrzutnie Iskanderów

4 maja Ukraińcy przeprowadzili kolejny atak z wykorzystaniem pocisków MGM-140 ATACMS, które tym razem miały wyeliminować wyrzutnie pocisków balistycznych Iskander-M . Jest to ogromna strata Rosji, ponieważ pociski Iskander-M są jedną z kilku broni przed którą Ukraińcy mają bardzo nikłe możliwości obrony .

Atak miał miejsce na Krymie, a stratę Iskanderów potwierdzają rosyjskie źródła na Telegramie. Ponadto na zdjęciu satelitarnym co prawda o bardzo niskiej rozdzielczości widać duże połacie wypalonego terenu. Można powiedzieć, że Ukraińcy zwalczyli ognień ogniem.

Dotychczasowe nagrania z ataków pokazują, że Ukraińcy stosują pociski w wersjach M39 i/lub M39A1 czyli wyposażone w głowice kasetowe. Pierwszy z nich, M39 to pocisk o zasięgu 165 km z systemem naprowadzania opartym wyłącznie na nawigacji inercyjnej. Z kolei drugi M39A1 charakteryzuje się zasięgiem zwiększonym do 300 km i korzysta dodatkowo z nawigacji satelitarnej. Jest ona podatna na zakłócenia, ale dzięki ogromnej sile rażenia jest to dużo mniejszy problem niż w przypadku pocisków GLSDB czy M982 Excalibur.