Słyszą gwizd i uciekają. Rosjanie wiedzą, co zwiastuje hałas

"Kiedy zaczynamy strzelać amunicją kasetową, Rosjanie znikają pod osłoną. Nie chcą nawet wychylać nosa" – powiedział cytowany przez The Washington Post Stanisław, ukraiński wojskowy, który uczestniczy w obronie kraju.

Cytowany przez źródło mężczyzna wyjaśnia, że Rosjanie rozpoznają bomby kasetowe po charakterystycznym gwiździe . Hałas jest słyszalny, kiedy tylko amunicja zbliża się do żołnierzy i jest swego rodzaju ostrzeżeniem, że należy znaleźć schron.

Rzeczona amunicja jest zdaniem ukraińskich urzędników elementem prowadzenia obrony, który pozwala kontynuować kontrofensywę. Wojska agresora są zmuszone do ukrywania się w schronach, podczas gry Ukraińcy w tym czasie mogą przeć do przodu.

Przekazana przez rząd prezydenta Joe Bidena amunicja kasetowa jest tematem dyskusji m.in. organizacji humanitarnej Human Rights Watch, która to apelowała o to, aby nie przekazywać niebezpiecznej broni do Ukrainy i zaprzestać jej stosowania. Obecnie sygnatariuszami konwencji o broni kasetowej zakazującej jej używania i składowania jest ponad 120 państw. Na liście nie znajdują się jednak Stany Zjednoczone, Ukraina oraz Rosja.