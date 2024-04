Atak na rosyjskie lotniska. Ukraińcy użyli potężnej broni z USA

Ukraińcy w nocy 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzili kolejny atak na rosyjskie lotniska na Krymie. Jak wskazują rosyjskie źródła Ukraińcy mieli użyć do 15 pocisków balistycznych MGM-140 ATACMS z głowicą kasetową wystrzelonych z okolic Berysława znajdującego się w obwodzie chersońskim.

O ile lotnisko Dżankoj jeszcze jest na granicy zasięgu starszych wersji pocisków M39 to Symferopol jest już celem oddalonym o około 200 km. Wskazuje to, że Ukraińcy mogli użyć pocisków z najnowszej amerykańskiej dostawy o zasięgu 300 km .

Polska broń antydronowa. "Potwór z Tarnowa" to dopiero początek

Polska broń antydronowa. "Potwór z Tarnowa" to dopiero początek

Pociski w wersji M39 o zasięgu 165 km są wyposażone tylko w mniej precyzyjną nawigację inercyjną przenoszą ładunek aż 950 bombletów M74 APAM co pozwala zniwelować mniejszą precyzję ogromnym obszarem rażenia. Z kolei wariant M39A1 o zasięgu zwiększonym do 300 km kosztem mniejszego ładunku 300 bombletów wyposażono także w nawigację satelitarną mającą zapewnić większą precyzję trafienia co przy mniejszym ładunku ma zapewnić zbliżoną skuteczność.