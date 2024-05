Atak ATACMS-ów na lotnisko na Krymie. System S‑300/400 ponownie bezradny

To poskutkowało tym, że wystrzelony pocisk MGM-140 ATACMS trafił nie centralnie w baterię, ale eksplozja zahaczyła o przynajmniej jeden pojazd. Był on największy więc mógł to być np. radar wykrywania bądź kierowania ogniem. Jeśli to któryś z dwóch wspomnianych typów, oznacza to faktycznie wyłączenie baterii z użycia do czasu dostarczenia nowego radaru. Możliwe też, że inne pojazdy także ucierpiały w mniej znacznym zakresie od odłamków.