Polsko-szwedzka współpraca wojskowa. Zaczęła się wiele lat przed NATO

Na długo przed wejściem do NATO zarówno Szwecji, jak i Polski, oba kraje prowadziły dwustronną współpracę wojskową. Jej efektem były m.in. wizyty pilotów z obu krajów. Dzięki temu już w połowie lat 90. XX w. latający na co dzień na samolotach Su-22 Polacy mieli okazję wykonywać loty zapoznawcze na niedawno przyjętych przez Szwedów do służby maszynach JAS-39 Gripen.