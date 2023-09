Umowa na dostawę samolotów Saab 340 AEW dla Wojska Polskiego została podpisana pod koniec lipca br. Mariusz Błaszczak zaznaczał wówczas, że "dzięki temu wschodnia flanka NATO zostanie wzmocniona, a polska przestrzeń powietrzna staje się bezpieczniejsza". Umowa dotyczyła używanych samolotów Saab 340 AEW&C Erieye. Taki wybór uzasadniało m.in. to, że maszyny były dostępne od ręki i od razu gotowe do użytkowania, a Polska nie musi czekać na ich dostawy latami.

Jak pisał już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, samoloty Saab 340 AEW, które trafią do naszego kraju, służyły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a później trafiły do magazynu w Szwecji. Zgodnie z planami zapewnią Polsce dodatkowe wsparcie w zakresie wczesnego wykrywania i ostrzegania. Jest to istotne, ponieważ incydenty w polskiej przestrzeni powietrznej (m.in. z białoruskimi śmigłowcami nad Białowieżą) pokazują, że skuteczne rozwiązania (nawet jeśli będą tylko tymczasową opcją) są potrzebne tu i teraz.