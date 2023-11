Potęga północy się zbroi. Wybrała tak jak Polska

Rakiety CAMM przysporzą Szwecji i Królewskiej Marynarce Wojennej Szwecji potężnych zdolności obrony powietrznej. Dzięki nim państwo to zapewni nowy, silny wkład do NATO wraz z innymi sojuszniczymi użytkownikami Sea Ceptora, takimi jak brytyjska Królewska Marynarka Wojenna. Jesteśmy dumni mogąc kontynuować długoletnie partnerstwo ze Szwecją i lokalnym przemysłem, w tym z firmą SAAB.

Jest to istotny progres w stosunku do starszej generacji systemów przeciwlotniczych, gdzie radar wyrzutni musiał oświetlać cel do chwili trafienia, ponieważ pociski nie miały własnych aktywnych głowic radiolokacyjnych. Możliwa jest też zmiana celów w locie dzięki pokładowemu łączu komunikacyjnemu, co jest szczególnie przydatne w przypadku zmasowanego ataku.