Program Orka. Jakie okręty podwodne dla Polski?

Konsultacje rynkowe to wstępny etap działań, których zadaniem jest wyłonienie najlepszej dla Polski oferty, dotyczącej nowych okrętów podwodnych pozyskanych w ramach programu Orka . Na tym etapie Agencja Uzbrojenia ma zamiar uzyskać wiedzę na temat możliwości dostępnych na rynku okrętów podwodnych i zastosowanych w nich rozwiązań.

Konsultacje dotyczą m.in. takich cech okrętów, jak głębokość zanurzenia, prędkość nawodna i podwodna, zdolność do rażenia różnego rodzaju celów, współpraca z jednostkami specjalnymi czy rodzaj i działania systemu AIP (napęd niezależny od powietrza). To ostatnie rozwiązanie jest bardzo ważne, bo pozwala okrętom z klasycznym napędem pozostawać w zanurzeniu nawet przez dwa tygodnie.

Zgodnie z najnowszą deklaracją Agencji Uzbrojenia, do programu Orka zgłosiło się aż 11 podmiotów, z których siedem może zaoferować konkretne modele okrętów podwodnych, a cztery współpracę przy pozyskaniu technologii lub budowie:

Okręty podwodne DSME 1400, znane także pod nazwa klasy Jang Bogo, to południowokoreański wariant niemieckiego typu 209. Okręty tego typu wypierają do 1400 ton, mają 56-61 (w zależności od wariantu) metrów długości i osiem wyrzutni torped. Mogą przenosić także wystrzeliwany spod wody wariant pocisków Harpoon (Sub-Harpoon), a także miny morskie.

Francuska oferta jest wyjątkowo interesująca ze względu na pakiet, jaki stanowią okręty podwodne typu Scorpène, wyposażone we francuskie pociski manewrujące MdCN/NCM.

To morski, dostosowany do wystrzeliwania spod wody wariant francuskich pocisków manewrujących SCALP EG, czyli lokalnej wersji pocisków Storm Shadow , które dowiodły swojej skuteczności w Ukrainie. Obok pocisków manewrujących okręty mogą być uzbrojone w pociski przeciwokrętowe Exocet i torpedy.

Hiszpański typ S-80 Plus miał bardzo trudne początki: okręt okazał się źle zaprojektowany co ujawniono już na zaawansowanym etapie budowy. Wymusiło to przeprojektowanie jednostki i wydłużenie kadłuba.