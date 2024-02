To już koniec polskich RPG‑7? Zastąpią je działa bezodrzutowe Carl Gustaf

Są one obecnie podstawową bronią przeciwpancerną , stosowaną na szczeblu drużyny piechoty.

Carl Gustaf to opracowane w Szwecji działo bezodrzutowe (często – mylnie – określane mianem granatnika). Broń ta jest od dziesięcioleci rozwijana i udoskonalana. Działo pozostaje w produkcji od 1949 roku i od tego czasu trafiło na wyposażenie armii z kilkudziesięciu różnych państw.

Z tego powodu Carl Gustaf doskonale nadaje się do roli broni wsparcia, pozwalając na niszczenie umocnień czy budynków. Może także – choć nie jest to jego podstawową funkcją – niszczyć cele opancerzone , stawiać zasłony dymne albo wystrzeliwać pociski oświetleniowe. Swojej skuteczności broń ta dowiodła m.in. w Ukrainie, gdzie jej ofiarą padł m.in. rosyjski czołg T-90M .

Wynosi od ok. 400 metrów w przypadku poruszających się pojazdów do kilometra w przypadku lekkich umocnień. Zasięg strzału może być zwiększony do 2,5 km dzięki zastosowaniu amunicji z dodatkowym napędem rakietowym.