Polski sprzęt w akcji. Gromi Rosjan na północy Ukrainy

Jednym z największych posiadaczy była Polska, która przekazała także warianty po modernizacji charakteryzujące się szybszym czasem działania oraz lepszym radarem. Co więcej, do Ukrainy trafiła też pewna liczba kontenerów ze starszymi rakietami 9M33M2 z Jordanii o gorszych osiągach, ale umożliwiających dalsze wykorzystywanie Os.

Za świadomość sytuacyjną Osy odpowiada radar o zasięgu wykrywania obiektów na dystansie do 30 km i śledzenia ich z 20 km. Z kolei do eliminacji obiektów służą cztery rakiety. W przypadku najnowszych 9m33M3 pozwalają one na strącanie celów na dystansie do 15 kilometrów i pułapie 9 kilometrów, a dla starszych 9M33M2 jest to kolejno 10 km i 5 km.