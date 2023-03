System przeciwlotniczy AN/TWQ-1 Avenger dla Ukrainy. Pierwsze egzemplarze już dotarły

Ukraina otrzymała dwa pierwsze z zapowiadanych od końca 2022 roku 12 systemów przeciwlotniczych AN/TWQ-1 Avenger. To broń krótkiego zasięgu (SHORAD), przeznaczona do zwalczania samolotów i śmigłowców, ale także – co dowiodły prowadzone niedawno testy – skuteczna w niszczeniu małych bezzałogowców. Wyjaśniamy, jak jest zbudowany system przeciwlotniczy Avenger i jakie są jego możliwości.