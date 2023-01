Polska szóstą potęgą NATO. Rośniemy w siłę w zatrważającym tempie

Zajęcie 20. miejsca spośród 145 państw świata daje nam wyjątkowo silną szóstą pozycję wśród krajów należących do NATO. Wyprzedzają nas oczywiście Stany Zjednoczone, a także Wielka Brytania, Francja, Włochy i Turcja. Natomiast za Polską uplasowały się m.in. Niemcy, Hiszpania, Grecja i cała reszta spośród 30 państw członkowskich.

Na zajęcie 20. miejsca przez Polskę w rankingu Global Firepower wpłynęło wiele czynników z 2022 roku. Najsłynniejszą polską bronią w ostatnich miesiącach stały się armatohaubice Krab i pociski przeciwlotnicze Piorun z powodzeniem używane przez Ukraińców do obrony przed rosyjską agresją. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej polskiego uzbrojenia.

W latach poprzedzających 2022 r. pierwszy zakup, nazywany przez lata "kontraktem stulecia", dotyczył samolotów F-16. Drugi wiązał się z pozyskaniem licencji od fińskiej firmy Patria i rozpoczęciu w kraju produkcji kołowych transporterów opancerzonych Rosomak . Należy do nich doliczyć również pozyskanie z Niemiec czołgów Leopard 2 , a także dostaw Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina, w skład których wchodzą armatohaubice Krab .

Na tym zakupy w Korei Południowej jednak się nie skończyły. W lipcu Mariusz Błaszczak zawarł umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie K2 Black Panther. Kontrakt dotyczył pozyskania łącznie 1000 czołgów K2 – które mają zostać dostosowane do spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL – wraz z wozami towarzyszącymi.

Na tym jednak cuda polskiej zbrojeniówki się nie kończą. Na terenie naszego kraju powstaje cała masa sprzętu, która wspiera polską armię. Przede wszystkim należy tutaj wskazać wielokrotnie zachwalanego przez Ukraińców Kraba . Idealnym przykładem jakości polskiej broni jest egzemplarz, który – zamiast deklarowanych przez producenta 1500 – wystrzelił 3 tys. pocisków, zachowując przy tym zdolność do prowadzenia celnego ognia.

Uzbrojeniem Borsuka jest wieża ZSSW-30, a pojazd obok 3-osobowej załogi może przewozić do siedmiu żołnierzy desantu. Co więcej, został on zaprojektowany w taki sposób, aby po dopancerzeniu i związanym z tym wzroście wagi jego kluczowe podzespoły – jak podwozie czy układ przeniesienia napędu – były w stanie sprostać większym obciążeniom.