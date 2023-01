Polska stanie się pancerną potęgą Europy? Niewiele nam brakuje

Najnowszy ranking Global Fire Power "Combat Tank Fleet Strength by Country (2023)" pozwala zobaczyć, które z państw może pochwalić się największą flotą czołgów na świecie. W czołówce znajduje się Rosja, Korea Północna oraz Stany Zjednoczone. Mają one odpowiednio 12 566, 6 645 i 5 500 sztuk czołgów. Dość wysokie, 13 miejsce zajmuje Ukraina, która zasilana sprzętem wojskowym niemalże z całego świata, dysponuje obecnie 1 980 czołgami.

Dla porównania warto wspomnieć, że zgodnie z danymi rankingu Global Fire Power Niemcy mają 266 czołgów, Wielka Brytania 227, a Francja 222, co łącznie daje 715 sztuk. Ranking nie uwzględnia jednak czołgów, które znajdują się w fazie rozwoju oraz zamówień na nadchodzący rok. To istotna informacja ze względu na ostatnie zakupy sprzętu wojskowego dla naszej armii , które znacząco wzmocnią naszą pozycję w rankingu.

Umowa dotyczy pozyskania łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi (są to wozy zabezpieczenia technicznego, wozy wsparcia inżynieryjnego i mosty towarzyszące). Otrzymamy tkaże pakiet szkoleniowy i logistyczny, zapas amunicji oraz wsparcie techniczne producenta. Dostawy pierwszych 180 sztuk K2 zaczęły się w 2022 r. (w grudniu 10 z nich trafiło do 16. Dywizji Zmechanizowanej w Morągu) i potrwają do 2025 r. Dostawy kolejnych 820 sztuk mają ruszyć w 2026 r.