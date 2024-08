Pierwszy taki łup Białorusinów. Intruz nie należał do Ukrainy

Jak podaje grupa Belarusian Hajun na Telegramie zajmująca się śledzeniem aktywności militarnej na terenie Białorusi 29 sierpnia doszło do historycznego pierwszego zestrzelenia wojskowego obiektu przez białoruskie lotnictwo wojskowe.

Celem okazał się rosyjski dron Shahed-136, który najprawdopodobniej tak samo jak w przypadku Polski się zgubił być może w wyniku oddziaływania ukraińskich systemów walki elektronicznej. Dron Shahed-136 został ostatecznie zestrzelony przez białoruski samolot w okolicy Jelska w obwodzie homelskim po około 20-minutowym śledzeniu.

Shahed-136: najczęściej użytkowany dron Rosjan

Shahed-136 to najpopularniejszy model drona używanego przez rosyjskie siły zbrojne. Cechuje się on budową w układzie skrzydła delta o rozpiętości 2,5 m, z dwoma pionowymi stabilizatorami umieszczonymi na krańcach skrzydeł, a jego całkowita długość wynosi 3,5 m. Ponadto do jego produkcji są wykorzystywane komercyjne komponenty obecne na rynku. Były nawet przypadki wykorzystania w Shahedach części pochodzących z Polski.

Dron ma masę 200 kg, z czego 50 kg stanowi głowica bojowa. Pozostała masa obejmuje m.in. zbiornik paliwa dla chińskiego silnika spalinowego typu boxer o mocy 50 KM, będącego kopią niemieckiego silnika LIMBACH L550 E, popularnego wśród modelarzy. Pokładowy zapas paliwa ma wedle szacunków wystarczyć do pokonania do 2,5 tys. km.

Technologia naprowadzania Shahed-136 jest dość prymitywna i umożliwia jedynie lot po wcześniej zaplanowanej trasie. Pozwala to jedynie na rażenie celów stacjonarnych, a precyzja trafienia tych dronów jest niska. Z tego względu Shahedy nie nadają się do atakowania celów wojskowych i w praktyce służą głównie do zastraszania ludności cywilnej w miastach lub jako wsparcie dla innych środków ataku, na przykład pocisków manewrujących.

Przy odpowiedniej synchronizacji ataku masowo stosowane tanie drony Shahed mogą stanowić duży problem dla obrony przeciwlotniczej celu, ponieważ wtedy rośnie ryzyko przedarcia się np. pocisków manewrujących Ch-101. Najzwyczajniej obrona przeciwlotnicza może nie zdążyć, zestrzelić wtedy wszystkich obiektów.

Lotnictwo wojskowe Białorusi — poradziecki skansen

Rdzeń białoruskiego lotnictwa stanowi po kilkadziesiąt poradzieckich samolotów MiG-29 i Su-25 którym towarzyszy parę sztuk dużo nowszych samolotów Su-30 oraz szkoleniowych Jak-130. Shaheda najprawdopodobniej upolował MiG-29, Su-30 lub Jak-130

Samoloty MiG-29 zostały zaprojektowane w latach 70. XX wieku, a wprowadzenie do służby nastąpiło w 1983 roku. Głównym celem projektowania samolotu MiG-29 było stworzenie konkurenta dla amerykańskich F-16.

MiG-29 to dwusilnikowa konstrukcja dużo mniejsza i lżejsza od samolotów Su-27 co widać po jego masie własnej wynoszącej 11 ton oraz udźwigu tylko 4 uzbrojenia przenoszonego na siedmiu pylonach. uzbrojenie obejmuje głównie pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu R-73 czy przestarzałe pociski R-27 średniego zasięgu oraz bomby lotnicze o wagomiarze do 500 kg bądź wyrzutnie pocisków niekierowanych.

Lotnictwo wojskowe Białorusi — nieliczne nowości z Rosji

Dużo groźniejszym przeciwnikiem jest niedawno pozyskany od Rosjan Su-30 będący ewolucją myśliwca przewagi powietrznej Su-27. Nowość w stosunku do pierwowzoru jest już konstrukcją w pełni wielozadaniową mogąca realizować zarówno misje myśliwskie, jak i ataki na cele naziemne.

Z tego względu Su-30 dużo cięższą konstrukcją o masie własnej 18 ton zdolną przenosić do 8 ton uzbrojenia na 12 pylonach. Arsenał obejmuje wiele typów najnowszych rosyjskich kierowanych pocisków powietrze-powietrze typu np. R-77, różnych pocisków typu powietrze-ziemia po budzące trwogę w Ukrainie bomby kierowane FAB z modułami UMPK.

Ostatnią maszyną, która mogła uczestniczyć w zestrzeleniu Shaheda jest samolot Jak-130. Jest to konstrukcja szkoleniowa zaprojektowana przez rosyjską firmę Jakowlew wprowadzona do służby w 2010 roku.

Co ciekawe samolot początkowo powstawał przy współpracy z Włochami, ale ostatecznie powstały dwie podobne do siebie maszyny. Włosi zaprojektowali M-346 Mastera służącego w polskim lotnictwie pod nazwą "Bielik", a Rosjanie dostali Jaka-130.

Samolot poza szkoleniem pilotów może być też wykorzystywany do bombardowania celów lekkimi bombami lub używany do patrolowania przestrzeni powietrznej. W drugim przypadku jest to dużo tańsze niż wykorzystanie większej maszyny, a do sprawdzenia co się dzieje bądź do zestrzelenia drona za pomocą działka lub pocisków R-73 Jak-130 jest w zupełności wystarczający.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski